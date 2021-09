Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Kleinkraftrad stößt gegen Warnbake

Schwelm (ots)

Ein 64-jähriger Schwelmer verletzte sich bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Lindenbergstraße schwer. Der Kleinkraftradfahrer fuhr in Richtung Höhenweg, als er aus bisher nicht geklärten Gründen gegen eine rechts auf der Fahrbahn stehende Warnbake stieß. Der Schwelmer stürzte mit seinem Zweirad und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell