Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen dem 2. November, 16 Uhr und dem 3. November, 11 Uhr, wurden drei Dienstfahrzeuge in der Straße "Zum Horkamp" beschädigt. Unbekannte Täter beschädigten die Außenspiegel der Pkw, die auf dem Parkplatz an der Tatörtlichkeit abgestellt waren. In der Nacht davor wurde die Ladesäule für E-Fahrzeuge auf dem Parkplatz ebenfalls beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

