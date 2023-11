Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Handtaschenraub

Soest (ots)

Am 06. November, gegen 12:15 Uhr, versuchten zwei Unbekannte auf dem Parkplatz des Rewe-Markts auf der Clevischen Straße eine Handtasche zu rauben. Die 18-jährige Soesterin trug ihre Umhängtasche quer über die Schulter und räumte ihre Einkäufe in ihren Pkw. Eine männliche Person kam auf sie zu und bat um Kleingeld. Als sie der Bitte nicht nachkam, näherte sich eine zweite männliche Person und riss an dem Gurt ihrer Handtasche. Die Soesterin machte lautstark deutlich, dass sie in Ruhe gelassen werden möchte und konnte sich losreißen. Die beiden männlichen Personen entfernten sich daraufhin mit einem silbernen Pkw. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Circa 20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, 170 bis 180 cm groß, schwarze kurze Haare und trugen dunkel blaue Kleidung. Eine sofort eingeleiteten Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief negativ. Wer Hinweise auf die flüchtigen Täter oder das Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

