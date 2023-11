Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger wird bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Am Samstag, 18.November, um 18.18 Uhr, wurde ein Fußgänger am Kreisverkehr der Ostwennemarstraße nahe des Maxi-Centers verletzt. Der 68-jährige Mann wollte die Straße am dortigen Kreisverkehr über den Zebra-Streifen überqueren, als ihn ein 45-jähriger Autofahrer übersah. Der Autofahrer fuhr mit seinem BMW in Richtung Alter Uentroper Weg. Er führte zwar noch eine Gefahrbremsung aus, als er den Mann wahrnahm, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden. Der 68-Jährige stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand kein Schaden. (hp)

