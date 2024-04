Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (148/2024) In leerstehendem Appartement entdeckt und sichergestellt: Polizei Göttingen sucht Eigentümer von zwei hochwertigen Kalkhoff-E-Bikes

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - In einem leerstehenden Appartement in einem Wohnkomplex an der Göttinger Groner Landstraße hat die Polizei nach einem Hinweis am 2. April zwei hochwertige schwarze Kalkhoff-E-Bikes (Foto) und ein Mountainbike sichergestellt.

Das Mountainbike konnte von Ermittlern anhand der Rahmennummer bereits einem Diebstahl Ende März im Stadtgebiet zugeordnet werden. Es wurde an seinen Besitzer ausgehändigt.

Die Herkunft der beiden baugleichen Kalkhoff-E-Bikes vom Typ "Agattu 3" ist hingegen ungeklärt. Es wird angenommen, dass auch sie gestohlen wurden. Diebstahlsanzeigen, die zu den Funden passen könnten, gibt es bislang jedoch nicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

