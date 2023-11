Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Maskierter betritt Geschäft - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (27.11.2023), gegen 18:30 Uhr, betraten zwei Unbekannte einen Massagesalon in der Maudacher Straße. Eine der Personen war maskiert und habe einen nicht näher erkennbaren Gegenstand in der Hand gehalten. Die Angestellte, welche sich durch die Unbekannten bedroht fühlte, machte sie darauf aufmerksam, dass der Raum videoüberwacht sei. Daraufhin verließen sie den Laden wieder.

Die mit einem dunklen Schal maskierte Person wurde als circa 1,75 Meter groß und dünn beschrieben. Sie trug eine dunkle Jacke mit Kapuze.

Zur zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Personen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell