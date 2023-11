Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (28.11.2023), gegen 19:45 Uhr, fuhren zwei Unbekannte auf einem Roller auf das Gelände einer Tankstelle in der Bergstraße im Ortsteil Maudach. Während einer der Beiden auf dem Roller sitzen blieb und die Tür zum Verkaufsraum aufhielt, betrat der Andere, mit einem Schal und einem schwarzen Kapuzenpullover vermummt, die Tankstelle. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Mitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Frau packte circa 200 Euro in den Rucksack des Täters. Während der Tat betrat zufällig ein Paketfahrer das Tankstellengelände. Daraufhin flüchteten die beiden Unbekannten auf dem Roller in Richtung Innenstadt.

Der vermummte Haupttäter wurde als circa 16 Jahre, circa 1,65 Meter groß und schmächtig beschrieben. Er sprach deutsch mit Akzent.

Der Fahrer des Rollers habe eine ähnliche Statur und trug einen hellen Pullover.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, insbesondere der Paketbote, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden.

