Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nicht auf Betrüger hereingefallen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (28.11.2023) erhielt eine 84-Jährige einen Anruf, in welchem sie eine Frau über den Gewinn von knapp 40.000 Euro informierte. Gegen eine Gebührenzahlung von 1.000 Euro werde ihr das Geld ausbezahlt. Die Seniorin erkannte die Masche und legte auf. Die Anzahl der betrügerischen Anrufe steigt stetig an. Zu diesen Anrufen zählen zum Beispiel die Tatvarianten "Falsche Polizeibeamte", "Enkeltrick", "Falsche Microsoft Mitarbeiter" oder auch "Gewinnversprechen". Die Betrugsmaschen sind sehr facettenreich und ändern sich ständig. Unter Verwendung von immer wieder neuen Geschichten, versuchen die Täter an das Vermögen der meist älteren Bürgerinnen und Bürger zu gelangen, indem sie sie überreden, Geld oder Wertgegenstände zu übergeben oder auch Überweisungen vorzunehmen. Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern in Einzelfällen immer wieder, Geld oder Wertgegenstände von Betrugsopfern zu erlangen. Sollten Sie einmal einen solchen Anruf bekommen, seien Sie wachsam!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell