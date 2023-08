Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Als der Gast nicht gehen wollte

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Nachdem ein Gast am Sonntagmittag sein Zimmer nicht verlassen wollte, musste die Polizei einschreiten. Der 37-Jährige war in seinem gemieteten Zimmer in Bad Klosterlausnitz, welches jedoch bis zur Mittagszeit geräumt werden sollte. Jedoch reagierte der Mann auf keine Ansprachen. Als die eingesetzten Beamten die Situation prüften stellte sich rasch heraus, dass augenscheinlich zu viel Alkoholkonsum der Grund für die Kommunikationsprobleme war. Aufgrund dessen wurde ein Rettungswagen angefordert, welcher den Mann in ein Krankenhaus brachte.

