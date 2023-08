Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kabeldiebe

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Als ein Zeuge mitsamt seinem Hund am Sonntagabend auf seiner Gassirunde im Bereich Gösen unterwegs war, machte er eine recht ungewöhnliche Beobachtung. In der Nähe der Autobahn sah er zwei Männer, welche mit einer Astschere auf einer Leiter standen. Diese lehnte an einem Telefonmast. Als die zwei Unbekannten den Zeugen erblickten, entfernten diese sich rasch in den angrenzenden Wald. Zuerst bestand die Vermutung, dass die Männer Äste abgeschnitten hätten. Bei der Prüfung jedoch stellte sich heraus, dass die Unbekannten die Telefonleitung kappten und das Kabel entwendeten. Trotz der Suche im Nahbereich konnten die zwei unerkannt entkommen. Die Ermittlungen dauern an.

