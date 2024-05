POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Möglicherweise alkoholisierte Autofahrerin befährt die B212 in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 14. Mai 2024, 20:15 Uhr, ist eine Mülltonne im Bereich eines Textilgeschäfts in Ganderkesee in Brand geraten. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Anwohner bemerkten eine Rauchentwicklung, der vom Textilmarkt in der Grüppenbührener Straße ausging. Als sie sich auf die Suche nach der Herkunft machten, bemerkten sie im ...

mehr