Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich Bakum

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 15. Mai 2024, gegen 07:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 46-jähriger Mann aus dem Kreis Osnabrück mit einem Transporter den mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn 1 in Richtung Hamburg. In etwa in Höhe des Parkplatzes Bakumer Wiesen wechselte er auf den linken Fahrstreifen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 66-Jährigen aus Bochum. Er musste mit seinem VW auf dem linken Fahrstreifen eine Gefahrenbremsung durchführen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern. Dadurch kollidierte er mit dem Sattelzug eines 32-Jährigen aus Polen. Anschließend drehte sich der VW mehrmals und kam an den äußeren Schutzplanken zum Stehen.

Der VW wies erhebliche Schäden auf und musste abgeschleppt werden. Auch die Sattelzugmaschine war erheblich beschädigt. Insgesamt entstanden so Schäden in Höhe von rund 40.000 Euro.

