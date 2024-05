Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Abfallbehälters in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Mai 2024, 20:15 Uhr, ist eine Mülltonne im Bereich eines Textilgeschäfts in Ganderkesee in Brand geraten. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Anwohner bemerkten eine Rauchentwicklung, der vom Textilmarkt in der Grüppenbührener Straße ausging. Als sie sich auf die Suche nach der Herkunft machten, bemerkten sie im rückwärtigen Bereich des Marktes eine brennende Mülltonne, aus der hohe Flammen schlugen. Die verständigte Feuerwehr aus Ganderkesee rückte mit 50 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Gebäudeschäden entstanden nicht.

Da eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wer im angegebenen Zeitraum in der Nähe des Marktes zwischen Wittekindstraße und "An der Schmiede" Personen gesehen hat, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

