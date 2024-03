Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Vorfahrt missachtet

Am Montag stießen in Langenau zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr war ein 72-Jähriger mit seinem Daimler im Breiter Weg unterwegs. Der Fahrer wollte in die Nordumfahrung einfahren. An der Einmündung achtete er nicht auf einen 54-Jährigen. Der kam mit seinem Renault von links und hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Beide Fahrer erlitten Verletzungen. Der 72-Jährige wurde durch einen Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Renault-Fahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

