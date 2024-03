Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen im Täle - Nicht aufgepasst

Beim Rückwärtsfahren kam es am Montag an der Anschlussstelle A8 Mühlhausen i.T. zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Um 9.20 Uhr war ein 43-Jähriger mit seinem Volvo Sattelzug in Mühlhausen im Täle unterwegs. Der Fahrer wollte dort an der Anschlussstelle in Richtung Stuttgart auffahren. Allerdings befand er sich an dem Zubringer nach München. Das hatte der Lkw-Fahrer erkannt und setzte sein Gespann ein Stück zurück. Zwischenzeitlich war ein VW hinter dem Sattelzug herangefahren. Den hatte der 43-Jährige wohl übersehen. Der Auflieger stieß gegen die Front des VW Transporter. Der wurde von einem 21-Jährigen gelenkt. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an dem fahrbereiten VW schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Der Schmitz-Auflieger blieb unbeschädigt. Da der Lasterfahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 135 Euro sofort bezahlen.

