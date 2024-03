Ulm (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr und Montag, 10 Uhr, hebelte ein Unbekannter die Eingangstür an einem Nagelstudio in der Esslinger Straße auf. So gelangte er ins Innere. Im Geschäft fand der Einbrecher etwas Bargeld und einen kleinen Tresor. Beides nahm er mit. Die Polizei Göppingen sicherte die ...

