LPI-SHL: Einbruch in ein Vereinsheim

Vacha (ots) - Gleich zweimal begaben sich Polizeibeamte der PI Bad Salzungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den St. Annenweg in Vacha. Hier wurden durch Bewohner der dortigen Mehrfamilienhäuser Ruhestörungen durch andere Mieter gemeldet. In beiden Fällen suchten die Polizeibeamten den Kontakt mit den jeweiligen Mietern und ermahnten diese, die Nachtruhe einzuhalten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad ...

