Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Eine Verletzte bei Unfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagnachmittag in Kupferzell. Gegen 16.45 war ein 28-Jähriger mit seinem VW Passat auf der Straße "Im Bild" von einem Supermarkt kommend in Richtung der Öhringer Straße unterwegs. An der Einmündung mit der Öhringer Straße wollte er nach links in Richtung Kupferzell abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich eine 53-Jährige in ihrem VW Golf, welche auf der Öhringer Straße unterwegs war und nach links in die Straße "Im Bild" abbiegen wollte. Daher kollidierten die Fahrzeuge im Einmündungsbereich miteinander. Die Golf-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Neuenstein: Mit über 1,8 Promille Unfall verursacht und geflüchtet. Einen Wert von über 1,8 Promille zeigte ein Atemalkoholtest am Dienstagnachmittag in Neuenstein an. Zuvor war ein 67-Jähriger mit seinem Lancia auf der Steige, aus Richtung Stadtmitte kommend, in Richtung Eichhofer Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 1 rangierte der Mann mehrfach mit seinem Fahrzeug und kollidierte bei diesen Fahrmanövern immer wieder mit einer Hauswand. Anschließend parkte er seinen Pkw in der Judengasse und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Kurz darauf konnte der Mann an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 67-Jährigen feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser den Wert von über 1,8 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell