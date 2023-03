Polizeidirektion Lübeck

Folgemeldung: Baum durch Verkehrsunfall zerstört

Der Unfallfahrer, der am Dienstag (28.03.), kurz nach 05:00 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Straße Tremskamp in Bad Schwartau verursachte und einen Straßenbaum zerstörte, hat sich auf dem Polizeirevier in Bad Schwartau gemeldet. Die Schadensregulierung kann nun stattfinden.

Der Fahrer, ein 25-jähriger Lübecker, hatte am heutigen Morgen kurzzeitig die Kontrolle über seinen Audi Avant verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und hatte den Baum umgefahren. Als er von dem Zeugenaufruf erfuhr, meldete er sich am frühen Nachmittag selbstständig auf der Wache in Bad Schwartau und zeigte seine Beteiligung an.

