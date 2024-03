Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte am Montag eine Autofahrerin in Eislingen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.45 Uhr. Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem Renault in der Frauenstraße in Richtung Kreuzung Poststraße. In der Poststraße war eine 49-Jährige mit ihrem Skoda Kombi unterwegs. Die kam von links und hatte Vorfahrt. Den Unfall konnte die Skodafahrerin nicht mehr verhindern. Die beiden Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Bei dem Unfall entstand an den fahrbereiten Autos ein geschätzter Sachschaden von jeweils etwa 2.000 Euro.

