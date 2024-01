POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt grauen Mercedes CLA - rund 60.000 Euro Schaden - Polizei bittet um Hinweise (10.01.2024)

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Bereits am vergangenen Samstag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, ist ein Unbekannter auf dem Parkplatz-Rondell am Haupteingang des Solemars an der Huberstraße gegen die Beifahrerseite eines dort abgestellten roten Audi Q5 gefahren und hat an diesem Sachschaden in ...

mehr