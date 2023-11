Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Fünf Unbekannte rauben Bargeld am U-Bahnhof Garstedt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (31.10.2023) ist es am U-Bahnhof Garstedt in der Berliner Allee zu einem Raubdelikt auf einen 18-Jährigen gekommen.

Gegen 02:50 Uhr stieg der Geschädigte aus der U-Bahnlinie 1 aus und bestieg den Treppenaufgang in Richtung Ausgang/Herold Center. Am Treppenende warteten fünf unbekannte Personen, die ihn zunächst nach einer Zigarette fragten, anschließend gewaltsam festhielten und durchsuchten.

Nachdem die Täter Bargeld in einem mittleren zweistelligen Eurobetrag an sich nahmen, gingen diese nach unten zum Bahnsteig und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Bei den Tätern handelte es sich um eine insgesamt fünfköpfige Personengruppe, wobei der "Haupttäter" als männlich, circa 18 Jahre und einer ungefähren Körpergröße von 180 cm mit einer kräftigen Statur sowie einer dunklen Kurzhaarfrisur beschrieben wird. Der junge Mann war mit einer schwarzen Daunenjacke und einer dunklen Jeans bekleidet.

Nach Aussagen des Geschädigten sollte der "Haupttäter" eine dunkle Hautfarbe haben.

Die Ermittlungen werden gegenwärtig durch die Kriminalpolizei in Norderstedt geführt und es wird um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise gebeten. Insbesondere mögliche Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des U-Bahnhofs Garstedt bzw. des Herold Centers aufgehalten haben, werden aufgerufen, sich unter der Rufnummer 040-52806-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell