Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike gestohlen

Erfurt (ots)

Klammheimlich machte ein Einbrecher große Beute. In einem Einfamilienhaus im Norden Erfurts machte sich ein Unbekannter zu schaffen. Zunächst war er in das Gebäude eingedrungen und begab sich in das Kellergeschoss. Dort brach er gewaltsam zwei Kellertüren auf. In einer der beiden Kellerboxen fand er dann ein Objekt seiner Begierde - ein E-Bike im Wert von 2.500 Euro. Unerkannt machte er sich mit seiner Beute davon. Aufgefallen waren die Beschädigungen einem Bewohner des Hauses, der umgehend die Polizei informierte. (SE)

