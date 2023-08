Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen aufgenommen, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am Sonntag- und Montagnacht kam es in der Münsterstraße in Kehl zu zwei Fahrzeugbränden. Am Sonntagabend gegen 23 Uhr geriet ein Transporter aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Aufgrund des Feuers verselbstständigte sich der Fiat und prallte gegen den Pfosten eines Zauns. In der Folge wurde ein angrenzender Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen. Auch eine angrenzende Hausfassade musste von den angerückten Feuerwehrkräften geschützt werden. Das brennende Fahrzeug konnte von den Helfern schnell gelöscht. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. In der Nacht zum Dienstag brannte kurz vor 21.30 Uhr in der Münsterstraße ein im Hof abgestelltes Wohnmobil. Das Fahrzeug war nach dem Brand fahruntüchtig und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden ist bislang nicht bekannt. Ob die beiden Brände in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit und in dem angegebenen Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer 07851 8930 in Verbindung zu setzen.

/ju

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell