POL-SE: Ellerau - Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus. Täter erbeuten Schmuck und Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Von Samstag (28.10.2023) auf Sonntag (29.10.2023) ist es in der Schillerstraße zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Eine Nachbarin des betroffenen Hauses stellte am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr einen Einbruch fest. Zuvor sei beim Nachbarhaus am Vorabend gegen 20:00 Uhr noch alles ...

