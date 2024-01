Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht nachträglich Unfallverursacher und bittet um Hinweise

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, ist ein Unbekannter auf dem Parkplatz-Rondell am Haupteingang des Solemars an der Huberstraße gegen die Beifahrerseite eines dort abgestellten roten Audi Q5 gefahren und hat an diesem Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro angerichtet. Anschließend ist der Unbekannte ohne sich zu melden davongefahren. Die Fahrzeugbesitzerin bemerkte den Schaden am Audi erst einen Tag später und meldete diesen am Wochenanfang bei der Polizei. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Dürrheim, Tel.: 07726 93948-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell