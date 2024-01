Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, B 523

K 2920, Lkr. Tuttlingen) Betrunken mit einem Auto einen Unfall verursacht

Wurmlingen, B 523 / K 2920, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 60-jähriger Fahrer eines VW Lupos hat im erheblich alkoholisierten Zustand am Mittwochabend einen Verkehrsunfall an der Einmündung der der Kreisstraße 2920 auf die Bundesstraße 523 bei Wurmlingen verursacht und ist anschließend zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Kurz vor 19.30 Uhr fuhr der Mann mit dem VW Polo von Wurmlingen kommend auf der K 2920 in Richtung Einmündung zur B 523 und wollte dort nach links in Richtung Tuttlingen abbiegen. Hierbei überfuhr der betrunkene 60-Jährige ein Verkehrszeichen, kam anschließend von der Fahrbahn der B 523 ab und blieb mit dem Wagen im Graben stehen. Ohne sich weiter um den gerade verursachten Unfall oder um den mit rund 1000 Euro beschädigten und im Graben steckenden Lupo zu kümmern, entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Wurmlingen, wo er von einer Polizeistreife ermittelt und kontrolliert werden konnte. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab über zwei Promille. Nach einer erfolgten Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Nun wird er sich noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell