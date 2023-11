Polizei Steinfurt

POL-ST: 88-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt Kollision mit landwirtschaftlichem Lastwagen

Tecklenburg (ots)

An der Bahnhofstraße auf Höhe der Einmündung Auf dem Saatkamp ist es am Montagnachmittag (06.11.23) gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Ein 88-jähriger Autofahrer aus Tecklenburg fuhr mit einem grauen Mercedes auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Tecklenburg. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam ihm ein 35-Jähriger aus Ostbevern (Kreis Warendorf) mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine entgegen. Dann kollidierte der Wagen des 88-Jährigen mit dem Lastwagen, da der Autofahrer Zeugenaussagen zufolge zu weit nach links geriet. Durch die Kollision wurde der Mercedes des Tecklenburgers rückwärts in die Böschung geschleudert, dort kam der Wagen zum Stehen. Der 88-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Mercedes musste die Bahnhofstraße im Bereich des Unfalls zeitweise komplett gesperrt werden. Das Auto des 88-Jährigen wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 16.500 Euro.

