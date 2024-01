Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Schwandorf) Feuerwehreinsatz nach Mülleimerbrand

Neuhausen ob Eck, Schwandorf (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz wegen zwei brennenden Mülleimern ist es am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05 Uhr, an einem Gebäude in der Hauptstraße gekommen. Vermutlich hatte noch nicht abgekühlte und von den Hausbewohnern in den Mülleimern entsorgte Asche zu dem Brand geführt. Die eintreffende Feuerwehr Schwandorf löschte die Behälter in kurzer Zeit. Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen. Der an den Mülleimern entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

