POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) In der Roßbergstraße gegen geparkten BMW gefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Blumberg-Riedböhringen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Am Mittwochabend ist ein am Ende der Bachstraße im Bereich des Mühlengrabens aufgestellter Bauwagen in Brand geraten und hat einen Feuerwehreinsatz verursacht. In dem Bauwagen, welcher auch als eine Art Aufenthaltsraum genutzt wurde, befand sich ein Holzofen, der für den Brand ursächlich gewesen sein könnte. ...

mehr