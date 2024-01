Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Riedböhringen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Bauwagen in Brand geraten

Blumberg-Riedböhringen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend ist ein am Ende der Bachstraße im Bereich des Mühlengrabens aufgestellter Bauwagen in Brand geraten und hat einen Feuerwehreinsatz verursacht. In dem Bauwagen, welcher auch als eine Art Aufenthaltsraum genutzt wurde, befand sich ein Holzofen, der für den Brand ursächlich gewesen sein könnte. Gegen 22.45 Uhr entdeckte ein Verkehrsteilnehmer von der Bundesstraße 27 aus den Brand und verständigte die Feuerwehr. Nach der Alarmierung rückten die Feuerwehrabteilungen Riedböhringen und Blumberg mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zu dem bereits in Vollbrand stehenden Bauwagen aus und löschten das Feuer. Am vollständig zerstörten Bauwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache und zum letzten Nutzer des Bauwagens dauern an.

