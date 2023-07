Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Rüttelplatten aus Baucontainer gestohlen+Vordersitze und Navi aus BMW montiert+Fahrzeugaufbrüche in Gießen+mehrere Unfallfluchten im Landkreis

Linden: Nach Spiegelschaden geflüchtet

Einen Spiegelschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, nachdem er in der Klausegasse einen grauen Renault touchierte. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem kleinen weißen LKW (7,5 t) mit Kastenaufbau, der von der Wilhelmstraße in Richtung Rathausstraße unterwegs war. Zeugen, die den Unfall am Dienstag(18.07.23) zwischen 16.00 und 17.00 Uhr beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Staufenberg: Rüttelplatten und Werkzeug aus Baucontainer gekauft

Ungebetene Gäste suchten am vergangenen Wochenende eine Baustelle im Wirtschaftsweg (Ilschhäuser Straße) auf. Die Einbrecher knackten zwischen 11.00 Uhr am Freitag (21.07.2023) und 06.30 Uhr am Montag (24.07.23) zwei Container auf und durchsuchten sie. Sie stahlen Diesel, einen Kühlschrank, eine Mikrowelle sowie verschiedene Werkzeuge und Baumaschinen wie z. B. einen Stampfer und zwei Rüttelplatten. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Vordersitze und Navi aus BMW gestohlen

Auf die Vordersitze und das Navi eines BMW hatten es Unbekannte abgesehen. Die Diebe brachen zwischen 22.00 Uhr am Sonntag (23.07.23) und 17.10 Uhr am Montag (24.07.23) in einem Kleingartengelände an der Schlachthofstraße den BMW auf. Anschließend bauten sie die Sitze und die Armatur mit dem eingebauten Navi aus. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Grünberg: Dieseldiebstahl

Im Köppelweg in Lehnheim schlugen Dieseldiebe am vergangenem Wochenende zu. Die Unbekannten entwendeten zwischen 23.00 Uhr am Freitag (21.07.23) und 08.00 Uhr am Samstag (22.07.23) mehrere Liter Diesel aus einem Traktor. Hinweise zu den Langfingern nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: In Firmenfahrzeuge eingebrochen

In der Weserstraße gerieten drei Firmenfahrzeuge in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten brachen zwischen 13.25 Uhr am Freitag (21.07.23) und 07.00 Uhr am Montag (24.07.23) drei Renaults auf und entwendeten daraus Werkzeuge und Maschinen. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Wohnung

Auf Bargeld und Schmuck hatten es Einbrecher im Anneröder Weg abgesehen. Die Diebe brachen zwischen 17.30 Uhr am Samstag (08.07.23) und 22.00 Uhr am Freitag die Tür einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten mehrere Räume. Mit dem Diebesgut machten sie sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unfallflucht in Parkhaus

Schäden an der Fahrertür und am Kotflügel verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag (20.07.23) zwischen 07.45 und 13.15 Uhr vermutlich bei einem Parkmanöver in dem Parkhaus der THM in der Ringallee. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Zwei geparkte Fahrzeuge aufeinander geschoben

In der Friedhofsallee schob ein unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar zwei geparkte Fahrzeuge, einen Hyundai auf einen Touran, zusammen und flüchtete anschließend. Der Besitzer des Touran stellte die Beschädigungen an den Stoßstangen beider Fahrzeuge am Samstag gegen 12.30 Uhr fest. Wer hat den Unfall zwischen 23.10 Uhr am Samstag (22.07.23) und 12.30 Uhr am Sonntag (23.07.23) beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Langgöns: LKW nach Unfallflucht gesucht

Nach einem Unfall im Begegnungsverkehr sucht die Polizei nach dem Fahrer eines polnischen LKW. Zwei Brummifahrer waren am Dienstag gegen 02.00 Uhr auf der Straße Perchstetten entgegengesetzt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 6 kam es dann zu einem seitlichen Zusammenstoß. Während ein 50-Jähriger mit seinem LKW anhielt, fuhr der andere in Richtung Autobahn davon. Der unbekannte LKW mit polnischer Zulassung hatte eine graue Plane. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße "In der Struth" touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mercedes Kombi. Die graue C-Klasse stand dort am Sonntag (23.07.23) zwischen 09.30 bis 10.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher des etwa 800 Euro teuren Schadens auf der Fahrerseite nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Langgöns: Parkplatzrempler

Rund 800 Euro wird die Reparatur an einem VW kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den grauen Polo auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße "Am Alten Stück" touchierte. Anstatt sich um den Schaden am linken Radkasten zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Beim Vorbeifahren touchiert

Einen grauen Toyota Verso touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag zwischen 08.00 und 18.40 Uhr vermutlich beim Vorbeifahrer in der Brandgasse. Anstatt sich um den etwa 300 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

