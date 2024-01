Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen, St. Geogen, Peterzell) Angemeldete Bauernproteste am Mittwoch im Schwarzwald-Baar-Kreis sind friedlich verlaufen - vereinzelt Verkehrsbehinderungen

Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen, St. Geogen, Peterzell, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag bis in den Abend hinein sind angemeldete Bauernproteste mit durchgeführten Sternfahrten vorwiegend mit Traktoren und sonstigen landwirtschaftlichen Maschinen sowie Treffen an sogenannten Mahnfeuern auch im Schwarzwald-Baar-Kreis friedlich verlaufen. In den Bereichen Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen fanden Konvoifahrten durch insgesamt etwa 100 Traktoren in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr statt und führten auf der Bundesstraße 27 und umliegenden Straßen zu moderaten Verkehrsbehinderungen und Rückstaus. Diese Fahrten wurden mit einer Abschlusskundgebung beim ZG-Gelände Donaueschingen beendet. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr führte eine Sternfahrt mit rund 200 landwirtschaftlichen Fahrzeugen zwischen St. Georgen und Peterzell vorwiegend über die Bundesstraße 33 zu einem Mahnfeuer auf einer Wiese bei Peterzell. Auch bei diesen Protestfahrten kam es vereinzelt zu Rückstauungen und Verkehrsbehinderungen. Beide Veranstaltungen verliefen friedlich und erforderten neben der Verkehrsregelung kein weiteres polizeiliches Einschreiten. Von der Versammlungsbehörde gemachte Auflagen wurden eingehalten.

