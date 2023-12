POL-WAF: Beelen. Einbruch in Bauernhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind vergangene Woche in eine Lagerhalle in Wadersloh eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstag (19.12.2023, 14.00 Uhr) und Donnerstag (21.12.2023, 23.50 Uhr) Zugang zu der Halle an der Diestedder Straße. Hier stahlen sie unter anderem Kettensägen und flüchteten. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

mehr