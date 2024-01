Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Aacher Straße - rund 35.000 Euro Blechschaden (10.01.2024)

Engen (ots)

Insgesamt rund 35.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Aacher Straße ereignet hat. Gegen 18 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit einem VW Golf auf der Aacher Straße in Richtung Hegaustraße. Dabei geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 22 Jahre junge BMW-Fahrerin versuchte noch dem Golf nach links auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. In der Folge prallte der VW in die rechte Fahrzeugseite des BMW. Glücklicherweise blieb die 22-Jährige dabei unverletzt. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, den Schaden am Golf schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

