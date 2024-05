Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Angriff auf Frau in Großenkneten +++ Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild +++ Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstagabend, 09. Mai 2024, ist eine Frau in Großenkneten von mehreren Männern angegriffen worden. Die Polizei sucht nun mithilfe eines Phantombildes nach einem tatverdächtigen Mann und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 36-jährige Frau hatte sich als Anhalterin aus Visbek in Richtung Ahlhorn fahren und an einer Bushaltestelle an der Visbeker Straße absetzen lassen. Von dort ging sie gegen 19:45 Uhr zu Fuß in Richtung "Am Scheidewald". Auf dem Weg kamen ihr mehrere Spaziergänger entgegen, außerdem wurde sie von einer Gruppe mit Bollerwagen überholt. Als sie sich alleine in einem Waldstück in der Straße "Bakler Berg" befand, wurde sie von hinten von drei Männern angegriffen und zu Boden gebracht. Die 36-Jährige setzte sich zur Wehr und machte durch laute Hilferufe auf sich aufmerksam. Die Angreifer ließen von ihr ab und entfernten sich. Die leicht verletzte Frau flüchtete über ein Feld und wurde in der Straße "Am Scheidewald" von Zeugen angetroffen, die schließlich die Polizei verständigten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Sexualdelikts eingeleitet. Einen der Männer konnte die Frau beschreiben. Er war

- jung, ca. 18 - 20 Jahre alt - 170 - 175 cm groß - von schlanker Statur - hatte leicht gebräunte Haut - kurze, dunkle Haare - Oberlippenbart (Flaum) - sprach Deutsch mit Akzent - trug ein schwarzes T-Shirt und eine Jeanshose

Anhand ihrer detaillierten Beschreibung wurde ein Phantombild des Tatverdächtigen angefertigt. Die Polizei fragt nun,

- wer die abgebildete Person erkennt und Angaben zur Identität machen kann? - wer die Frau am Himmelfahrtstag als Anhalterin mitgenommen hat? - wer die Frau und ihre möglichen Angreifer in der Nähe des Tatortes gesehen hat?

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell