Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebstahl - Unbekannte Täter bestehlen Seniorin

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

07.03.2024, 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagvormittag in der Porschestraße in Wolfsburg einer 84 Jahre alten Frau die Geldbörse aus der Handtasche. Kurze Zeit später wurde das Portemonnaie ohne Geld wieder aufgefunden.

Die Seniorin war am späten Donnerstagvormittag in Begleitung ihrer Tochter in einer Bankfiliale in der Porschestraße und hatte Geld abgehoben. Im Anschluss machten sich die Frauen auf den Weg in die City-Galerie. Als die 84-Jährige in einem Geschäft ihre Einkäufe bezahlen wollte, stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest. Nach eigenen Angaben hatte die Seniorin ihre Handtasche über der Schulter getragen, jedoch vergessen, den Reißverschluss der Tasche zu schließen. Wann es zu dem Diebstahl gekommen ist konnten die Frauen nicht angeben, da sie bewusst keine Person wahrgenommen hatten, die sie beobachtet oder angerempelt hatte.

Am frühen Nachmittag wurde die Geldbörse in der City-Galerie aufgefunden und durch einen bisher unbekannten Zeugen der Seniorin nach Hause gebracht. Bis auf das Bargeld befanden sich noch alle Ausweise und Kreditkarten in dem Portemonnaie.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem Taschendiebstahl gemacht haben, Hinweise auf den Täter geben können oder ebenfalls bestohlen worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell