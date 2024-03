Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Fahrradgeschäft - Täter entwenden hochwertige Zweiräder

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Leipziger Straße

05.03.2024, 18.00 Uhr bis 06.03.2024, 09.10 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in ein Fahrradgeschäft in der Leipziger Straße in Helmstedt ein und mehrere Fahrräder und E-Bikes in eine Wert von 30.000 Euro.

Am Mittwochmorgen stellte der Inhaber des Fahrradgeschäftes fest, dass die Haupteingangstür aufgebrochen worden war. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme entdeckte der Besitzer, dass etwa 15 Mountainbikes und E-Bikes gestohlen worden waren.

Da die Einbrecher für den Abtransport der Fahrräder ein größeres Fahrzeug benötigt haben dürften, hoffen die Ermittler, dass Zeugen ein entsprechendes Fahrzeug am oder in Tatortnähe aufgefallen ist. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Verbleib der gestohlenen Zweiräder geben können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell