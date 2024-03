Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Aufgebrochene Baucontainer - Täter entwenden Werkzeug

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

01.03.2024, 15.25 Uhr bis 04.02.2024, 06.50 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen vergangenem Freitagnachmittag und Montagmorgen einen Baucontainer an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg auf und entwendeten verschiedene Werkzeuge.

Ein Mitarbeiter des gegenüber dem Audi-Zentrum gelegenen Lagerplatzes für Baustellenfahrzeuge an der Heinrich-Nordhoff-Straße stellte zu Arbeitsbeginn am Montagmorgen einen aufgebrochenen Container fest.

Nach bisherigen Ermittlungen überwanden die Täter den Bauzaun und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer. Aus diesem entwendeten die Einbrecher unter anderem eine Kettensäge, eine Elektrokreissäge, eine Motorflex, einen großen Elektrostampfer sowie einen Baggerstampfer.

Aufgrund der Vielzahl, Gewicht und Größe der Werkzeuge gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täterhandeln muss und zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 05361/46460 an die Polizei in Wolfsburg.

