Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad zerlegt

Jena (ots)

Wie der Besitzer eines Fahrrades am Sonntagnachmittag feststellen musste, hatten sich Unbekannte an verschiedenen Anbauteilen bedient. Der Mann hatte sein Rad an einem Fahrradständer beim Westbahnhof gesichert abgestellt. Unbekannte demontierten sodann sowohl die Bremse, die Griffe als auch die Lichter und entfernten sich unerkannt. Der Beuteschaden beträgt ca. 300,- Euro.

