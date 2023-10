Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Jena (ots)

Bereits am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Neuen Mitte/Eichplatz. Zwei männliche Personen haben, so ein Zeuge, aus einer Gruppe heraus auf eine auf eine ebenso männliche Person eingeschlagen. Als dieser dann am Boden lag, malträtierten die Täter diesen weiter mit Tritten. noch vor Eintreffen der alarmierten beamten entfernten sich sowohl die Täter als auch der Geschädigte vom Ort in unbekannte Richtung. Zur weiteren Klärung der Tat sowie den Beteiligten sucht die Polizei Jena nunmehr Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 275612/2023, zu melden.

