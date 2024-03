POL-WOB: Unfall bei Wildwechsel - Fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Sülfeld, Hilkeroder Weg 01.03.24, 20 Uhr - 02.03.24, 08 Uhr In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Hilkeroder Weg in Sülfeld ein. Sie entwendeten unter anderem einen Tresor. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand begaben sich die Täter zunächst auf die rückwärtige Gebäudeseite. Dort brachen ...

