POL-WOB: Wohnmobil entwendet - Täter entkommen unerkannt

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Leipziger Straße 05.03.2024, 18.00 Uhr bis 06.03.2024, 09.10 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in ein Fahrradgeschäft in der Leipziger Straße in Helmstedt ein und mehrere Fahrräder und E-Bikes in eine Wert von 30.000 Euro. Am Mittwochmorgen stellte der Inhaber des Fahrradgeschäftes fest, dass die ...

mehr