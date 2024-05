Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Mittwoch, 15. Mai 2024, 22:00 Uhr, versucht, zu Fuß vor der Polizei zu flüchten, nachdem er zuvor mit einem Kleintransporter durch das Stadtgebiet gefahren war.

Der Mann befuhr mit dem Kleintransporter den Hans-Böckler-Platz und bog in die Straße "Am Stadtwall" ab. Als er den ihm folgenden Streifenwagen der Polizei bemerkte, stoppte er den Transporter auf einem Seitenstreifen. Noch während des Ausrollens öffnete er die Fahrertür, verließ den Transporter und begab sich zügigen Schrittes in Richtung des nahen Parkhauses. Nach einer kurzen Verfolgung blieb der 29-Jährige stehen. Von ihm ging Alkoholgeruch aus. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,91 Promille.

Gegen den Delmenhorster leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein.

