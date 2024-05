Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Mittwoch, 15. Mai 2024, 08:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Eine 79-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr mit einem Kleinwagen die Querstraße in Richtung Hasporter Damm. Bei Grünlicht zeigender Ampel fuhr sie nach links in den Einmündungsbereich ein, um ihre Fahrt in Richtung Stadtmitte fortzusetzen. Zeitgleich befuhr eine 57-Jährige aus Berne mit einem Mercedes den Hasporter Damm in Richtung Seestraße und missachtete das für diese Richtung geltende Rotlicht der Ampelanlage.

Der Mercedes prallte frontal in die linke Seite des Kleinwagens, der sich drehte und quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Die 79-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell