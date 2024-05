POL-OS: Wallenhorst: Versuchter PKW Diebstahl mit entwendeten Kennzeichen- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 13.27 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der "Natruper Straße", bei dem ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Eine 52-jährige Ford-Fahrerin befuhr zunächst die Straße "An der Horst" in Richtung "Freedenweg". Sie beabsichtigte die Kreuzung An der Horst/ Natruper Straße, in gerader Richtung zu überqueren. ...

mehr