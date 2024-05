Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Schweinetransporter auf der BAB1 verunfallt - Update

Osnabrück (ots)

Bei dem Unfall des Schweinetransporters in den Morgenstunden sind 60 Tiere verendet. Die übrigen 100 Tiere wurden durch einen Veterinär untersucht und im Anschluss schonend umgeladen. Der 41. jährige Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell wird das verunfallte Fahrzeug geborgen. Im Anschluss muss die Fahrbahn gereinigt und die durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogene Betonmittelwand in Augenschein genommen werden. Die aktuelle Sperrung der BAB1 in FR Münster wird voraussichtlich noch bis in den heutigen Nachmittag andauern. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

