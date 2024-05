POL-OS: Schweinetransporter auf der BAB1 verunfallt - Feuerwehr im Einsatz - Vollsperrung der Autobahn

Bad Iburg (ots) - Am Sonntagabend befuhr eine 28-Jährige mit ihrem VW gegen 20:30 Uhr die Straße "Auf der Hölle" in Fahrtrichtung Bad Laer. Als die Frau den Kreuzungsbereich an der B51 überqueren wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden BMW. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der BMW auf ein Feld geschleudert wurde. Die 28-jährige VW-Fahrerin und ihre 30-jährige ...

