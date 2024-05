Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht auf dem Kurt-Schumacher-Damm- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf dem Kurt-Schumacher-Damm eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine 49- jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau aus Osnabrück befuhr mit ihrem Pedelec den Kurt-Schumacher Damm in Richtung stadteinwärts. Aufgrund einer Baustelle musste die Radfahrerin in Höhe des Blumenhaller Wegs kurzzeitig auf die rechte Fahrspur für Pkw ausweichen. Hierbei wurde sie von einem bislang unbekannten PKW nach rechts gedrängt und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen PKW geben können, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

