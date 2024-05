Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Schwerer Unfall auf der K117 - 80-jähriger Radfahrer verstirbt

Bippen (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Skoda gegen 15:00 Uhr die Dalumer Straße in Richtung Fürstenau, als unvermittelt ein Radfahrer von der Straße "Am Campingplatz" kommend die Fahrbahn überquerte und die Vorfahrt der jungen Autofahrerin missachtete. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 80-jährige Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Mann aus der Samtgemeinde Fürstenau wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Trotz der weiteren medizinischen Versorgung, erlag der Mann in der Nacht zu Samstag seinen schweren Verletzungen. Die 20-jährige Autofahrerin, ebenfalls wohnhaft in der Samtgemeinde Fürstenau, und ihr 25-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Skoda und das Fahrrad wurden stark beschädigt. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete die Beschlagnahme der beiden Fahrzeuge an, sodass diese abgeschleppt wurden. Für die weiteren Ermittlungen soll zudem ein Unfallgutachter beauftragt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die K117 wurde für mehrere Stunden vollgesperrt.

